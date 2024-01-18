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В Севастополе мошенники обобрали пожилую женщину

В Севастополе мошенники обобрали пожилую женщину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:08 18.01.2024

Увы и ах, схема «Ваш родственник попал в ДТП» все еще рабочая.

В Севастополе жертвой мошенников стала 86-летняя местная жительница.

Днём на стационарный телефон пенсионерки позвонил незнакомец, представился правоохранителем и сообщил, что её внучка стала виновницей серьезного ДТП, и для её непривлечения к ответственности нужны деньги. Испугавшись за родственницу, женщина передала прибывшему к её месту жительства мошеннику 30 тысяч рублей и недорогой мобильный телефон. После передачи материальных ценностей потерпевшая осознала, что её обманули и обратилась в ОМВД России по Ленинскому району, – рассказали в полиции.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и принимаются меры, направленные на установление и розыск преступников.

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С целью предупреждения подобных преступлений, полиция Севастополя напоминает о необходимости придерживаться мер предосторожности.

Помните, что незнакомцы могут знать о вашей семье некоторые сведения, а именно: обратиться по имени и отчеству, располагать информацией о наличии транспортного средства. В такой ситуации следует немедленно прекратить разговор с лжеправоохранителем, избегая даже непродолжительного общения, и связаться с вашими близкими, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Также сообщите о подозрительном звонке в полицию по телефону 102, – отметили в УМВД по г. Севастополю.

В Севастополе мошенники обобрали пожилую женщину

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