В Севастополе мошенники «продают» горожанам топливо. Не попадитесь «на удочку»!

Всего за сутки сразу двое жителей Севастополя пополнили кошельки дистанционных аферистов, доверившись незнакомцам при покупке горючего.

34-летний мужчина в одном из мессенджеров наткнулся на объявление о продаже бензина. Продавец показался надежным и тогда, доверившись незнакомцу, мужчина перевел денежные средства в размере 3 750 рублей. Однако после получения денег лжепродавец перестал выходить на связь.

Значительно крупнее сумму потерял 49-летний севастополец. Кум посоветовал ему номер знакомого, который якобы занимается поставками дизельного топлива. Мужчина позвонил по указанному номеру. Договорившись обо всех условиях, он перевел на счет продавца 98 тысяч рублей. После получения денег мошенник исчез.

В результате оба пострадавших остались ни с чем — топлива нет, деньги потеряны, а мошенники продолжают искать новых жертв.

Полиция Севастополя в очередной раз предупреждает: не доверяйте слепо продавцам в интернете и по телефону, какими бы убедительными они ни казались. Аферисты умеют производить хорошее впечатление, говорить уверенно и внушать доверие, но их цель — завладеть вашими деньгами. Помните: если вам предлагают перевести полную стоимость товара до его получения — это повод насторожиться. Всегда проверяйте репутацию продавца: ищите реальные отзывы на независимых площадках, требуйте подтверждающие документы, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы. Никогда не перечисляйте крупные суммы незнакомым людям, особенно если вас торопят или обещают заманчивые условия.

Особое внимание стоит уделить покупке топлива. Приобретая бензин или дизель с рук, вы рискуете не только потерять деньги, но и получить некачественный товар. Недобросовестные продавцы могут подмешивать примеси для увеличения объема, что приведет к серьезной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Единственный безопасный способ заправлять автомобиль — пользоваться только официальными автозаправочными станциями.

Будьте бдительны! Прежде чем расстаться с деньгами, остановитесь и подумайте. Проверьте информацию, посоветуйтесь с близкими, не поддавайтесь на уговоры и давление. Не дайте себя обмануть!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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