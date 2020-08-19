В Севастополе мост через суходол на проспекте Гагарина «одели» в асфальт

В ночь на 19 августа на мосту через суходол на проспекте Гагарина рабочие уложили последнюю полосу дороги щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Его использование, отмечают специалисты, увеличивает срок службы дорожного покрытия. Основное отличие этого материала от обычных асфальтобетонов заключается в его каркасной структуре, которая передает нагрузку с поверхности в нижележащие слои. Тем самым снижается деформация слоя покрытия.

Устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном дает преимущества его долгосрочной работе. Предназначено покрытие для работы в жестких городских условиях. Его структура сопротивляется колееобразованию. Так же применены технологии армирования синтетической сеткой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Сергея Румянцева.

На этом работы по асфальтированию моста через суходол на проспекте Гагарина завершены. Подрядчик продолжит работы по устройству тротуара, нанесению разметки и установке знаков.

Осталось не так много работы. После укладки асфальтобетона, мы будем продолжать делать тротуарные тропинки для пешеходов, озеленение с укладкой черноземной смеси. И после этого выходим под искусственные сооружения. Останутся только укрепительные работы, чтобы исключить подтопления с частного сектора, — отметил Александр Юрченко исполнительный директор ООО «Крымстроймост».

Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов, на пешеходном переходе около остановки «Улица Дмитрия Ульянова» будут устанавливать светофор.

Завершить работы должны к 30 августа 2020 года.

СПРАВКА: Капитальный ремонт моста через суходол на проспекте Гагарина ведёт компания ООО «Крымстроймост». Деньги на реконструкцию выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации – 234,5 млн. рублей. Проектом реконструкции было предусмотрено два этапа строительства. На I этапе рабочие сделали новую часть моста, выполнили к нему автомобильные подъезды и запустили две полосы движения. В начале 2020 года стартовал II этап реконструкции. Подрядчик построил вторую часть нового моста и автомобильные подходы к нему.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя