В Севастополе мотоциклист пытался сбежать от инспекторов. Итог: влетел в ДТП, а потом у него нашли марихуану

Несколько дней назад столичный гость лихо проскочил нерегулируемый переход на мотоцикле Honda и не пропустил пешеходов, чем привлек внимание дорожных полицейских. Однако, поданный автоинспектором сигнал об остановке мотоциклист проигнорировал и попытался скрыться. Поступок мотоциклиста был явно несоизмерим тяжести нарушения и вызывал сомнения правоохранителей в его адекватности – глупо усугубить мелкое нарушение созданием угрозы для других участников дорожного движения. Погоня по Камышовому шоссе выдалась недолгой. Пытаясь оторваться от патрульного автомобиля, мотоциклист проскочил на запрещающий сигнал светофора без происшествий, но, как сообщалось ранее, на 4 км + 100 м автодороги «Севастополь-порт Камышовая бухта», он неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Changan и совершил столкновение. От сильного удара правонарушителя выбросило из седла, а из кармана его куртки вылетел полимерный пакетик. В результате происшествия лихач получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Выпавший в момент ДТП сверток был изъят и направлен на криминалистическую экспертизу, которая установила, что содержимым является марихуана массой 44 грамма.

В отношении задержанного сотрудником отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Если вы видите нетрезвого за рулём — звоните 102.

Жители города также могут анонимно сообщить о нетрезвых водителях и других опасных нарушителях в телеграм-бот @roadpatrol92_bot

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю