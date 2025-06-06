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В Севастополе можно бесплатно вакцинировать своих питомцев
фото: pikist.com

В Севастополе можно бесплатно вакцинировать своих питомцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 06.06.2025

7 июня сотрудники госветслужбы города проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак против бешенства в садовых товариществах.

С 10:00 до 12:00 вакцинировать животных можно будет в ТСН «Сапун-гора», «Черноморец», «Морзаводец», «Восход», «Строитель», «Импульс», «Эра-2»:

1) на перекрестке ул. Майора Бордова и ул. Вишневая;

2) на ул. Майора Бордова, около правления ТСН.

С 12:30 до 14:30 в тех же ТСН можно будет привести питомцев:

1) на ул. Ореховая на въезде в СТ «Эра-2» (на повороте);

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2) на ул. Яблоневая, на пресечении с Центральной линией (СТ «Восход»).

С 10:00 до 14:00 против бешенства вакцинировать домашних животных можно будет в селах Гончарное, Резервное и поселке Ласпи (подворно).

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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