В Севастополе можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Министерство обороны Российской Федерации проводит работу по оформлению и выдаче гражданам электронных удостоверений участника боевых действий в виде пластиковой карты. Она совмещает возможности социальной и банковской карт, аккумулирует весь комплекс федеральных и региональных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Пластиковая карта «СВОи» – это быстрый, простой и прозрачный способ получения положенных социальных гарантий и выплат без бумажной волокиты.

На сайте Минобороны России открыт раздел, содержащий информацию об электронном удостоверении участника боевых действий «СВОи». Пользователи сайта могут ознакомиться с подробной информацией о порядке и сроках получения удостоверения, производимых выплатах Минобороны России, в том числе социальных льготах, предоставляемых услугах и скидках, федеральных и региональных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий.

По всем вопросам можно обращаться на сайт и по телефону 117.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя