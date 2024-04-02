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В Севастополе можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий

В Севастополе можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:18 02.04.2024

Министерство обороны Российской Федерации проводит работу по оформлению и выдаче гражданам электронных удостоверений участника боевых действий в виде пластиковой карты. Она совмещает возможности социальной и банковской карт, аккумулирует весь комплекс федеральных и региональных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.

Пластиковая карта «СВОи» – это быстрый, простой и прозрачный способ получения положенных социальных гарантий и выплат без бумажной волокиты.

На сайте Минобороны России открыт раздел, содержащий информацию об электронном удостоверении участника боевых действий «СВОи». Пользователи сайта могут ознакомиться с подробной информацией о порядке и сроках получения удостоверения, производимых выплатах Минобороны России, в том числе социальных льготах, предоставляемых услугах и скидках, федеральных и региональных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий.

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По всем вопросам можно обращаться на сайт и по телефону 117.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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