В Севастополе можно получить консультацию терапевта и оформить листок нетрудоспособности онлайн

В Севастополе получить консультацию терапевта севастопольцы с симптомами ОРВИ теперь могут в дистанционном формате. Это, говорят специалисты, позволит снизить нагрузку на поликлиники в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Можно обратиться в кол-центр поликлиники, и человека перенаправят к терапевту, чтобы получить консультацию и дистанционно оформить листок нетрудоспособности сроком до 7 дней. Также можно оставить заявку на линии 122, и тогда медперсонал сам свяжется с человеком, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

В связи с этим губернатор Михаил Развожаев поручил в ближайшие недели усилить работу кол-центров и линии 122. «Также проработайте вопрос, чтобы с линии 122 можно было сразу перенаправлять человека к консультирующему врачу, а не оставлять заявку. Врачи все время должны находиться в системе, чтобы она работала бесперебойно и консультирование не прекращалось», — подчеркнул глава города.

Отметим, что в случае высокой и несбиваемой температуры (более 38 градусов), возникновения одышки, рекомендуется обратиться в кабинет неотложной помощи или вызвать врача на дом.

За прошедшую неделю в Севастополе коронавирусом заболели 3 364 человека – это в 1,38 раза больше, чем за предыдущие семь дней, сообщил вице-губернатор. Тем не менее, в городе снизился коэффициент распространения – 1,21 против 1,33 неделей ранее.

Заболеваемость растет, но уже более низкими темпами. Свободный коечный фонд составляет 13% — это 105 коек из 839 развернутых. Госпитализация увеличилась за неделю на 62% — в стационары за эту неделю поступили 488 человек. Значительно увеличилось количество граждан старше 65 лет, но мы стараемся эту группу риска госпитализировать при малейших подозрениях на возможное ухудшение состояния, — подчеркивает Александр Кулагин.

На амбулаторном лечении находится 7 790 человек – это в 1,7 раза больше, чем на прошлой неделе. Пациентам, которые лечатся дома, доставляют комплекты лекарств. В этой работе задействовано 55 волонтеров. На горячую линию 122 за прошедшую неделю поступило 15 322 звонка. Большая часть вопросов касается вызова врача на дом, самоизоляции и выписки больничных листов.

По словам вице-губернатора, с 6 февраля в силу вступили новые постановления главного санитарного врача и приказ Минздрава РФ. В том числе, отменяется необходимость самоизоляции контактных лиц, а выписка пациентов проводится без повторного теста ПЦР, если время лечения составило семь календарных дней и более.

В ходе аппаратного совещания губернатор поручил также проанализировать нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения, так как в медучреждениях сохраняется большой поток пациентов с коронавирусом.

Напомним, в городе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». На утро 7 февраля прививку от коронавируса сделали 297 587 человек. Второй этап вакцинации прошли 283 663 жителя региона.