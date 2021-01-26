В Севастополе можно записаться на вакцинацию от COVID-19

Подать заявку на вакцинацию от COVID-19 севастопольцы могут на портале Госуслуги. По словам директора Департамента цифрового развития Александры Осиповов, процедура записи очень простая и занимает всего несколько минут.

Для записи на прививку нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Необходимо зайти на gosuslugi.ru и авторизоваться. На главной странице размещен баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Кликнув по нему, откроется страница записи. Далее необходимо из списка медицинских организаций выбрать ту, где вы хотите сделать прививку. После этого формируется уведомление в личном кабинете о том, что вы записаны на вакцинацию с указанием даты и времени, – цитирует специалиста пресс-служба Правительства Севастополя.

Людям, которые не пользуются компьютерами, записаться на вакцинацию помогут сотрудники МФЦ.

Специалисты центра помогут пожилым людям создать учетную запись, подтвердить ее и произвести запись на вакцинацию, — отмечает директор Департамента цифрового развития.

Александра Осипова попросила жителей, которые записались на прием, но по каким-то причинам не смогут прийти в указанную дату, отменить свою запись.

Это можно сделать в личном кабинете на Госуслугах. Прошу делать это, чтобы дать возможность другим людям вакцинироваться, – подчеркивает директор Департамента цифрового развития.

Массовая вакцинация населения Севастополя начнется в начале февраля.