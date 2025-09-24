Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина культивировал коноплю и хранил марихуану
Новости Республики
В Севастополе мужчина культивировал коноплю и хранил марихуану
скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе мужчина культивировал коноплю и хранил марихуану

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:37 24.09.2025

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, вырастивший на бесхозном участке в Балаклавском районе 23 куста растения рода Конопля, а также хранивший у себя дома около 240 граммов наркотического средства каннабис.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю выявили факт незаконного хранения марихуаны и культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Во время обследования домовладения подозреваемого полицейские обнаружили сухое растительное вещество с характерным запахом Конопли, а также пластиковую бутылку с таким же веществом.nСогласно проведённому экспертами-криминалистами ЭКЦ УМВД исследованию, обнаруженное является наркотическим средством марихуаной, массой около 240 граммов.

Мужчина пояснил, что запрещенное вещество хранил исключительно для личного употребления, а также показал место, где выращивал коноплю. Со слов злоумышленника, указанный земельный участок он обнаружил случайно, на нем произрастало в диких условиях наркосодержащее растение, из которого он в последующем получил семена. Поскольку видимость для окружающих была минимальная, мужчина решил из полученных семян выращивать здесь коноплю. Для этого он предварительно расчистил поляну, посадил семена и периодически поливал ростки. Сотрудники полиции изъяли запрещённый урожай в виде 23 кустов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

За незаконное хранение наркотиков и культивирование растений, содержащих наркотические средства, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Узнайте больше:  "Ребята" не одумались - пойдут под суд. В Севастополе задержали подозреваемого в краже велосипедов

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x