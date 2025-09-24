В Севастополе мужчина культивировал коноплю и хранил марихуану

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю выявили факт незаконного хранения марихуаны и культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Во время обследования домовладения подозреваемого полицейские обнаружили сухое растительное вещество с характерным запахом Конопли, а также пластиковую бутылку с таким же веществом.nСогласно проведённому экспертами-криминалистами ЭКЦ УМВД исследованию, обнаруженное является наркотическим средством марихуаной, массой около 240 граммов.

Мужчина пояснил, что запрещенное вещество хранил исключительно для личного употребления, а также показал место, где выращивал коноплю. Со слов злоумышленника, указанный земельный участок он обнаружил случайно, на нем произрастало в диких условиях наркосодержащее растение, из которого он в последующем получил семена. Поскольку видимость для окружающих была минимальная, мужчина решил из полученных семян выращивать здесь коноплю. Для этого он предварительно расчистил поляну, посадил семена и периодически поливал ростки. Сотрудники полиции изъяли запрещённый урожай в виде 23 кустов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.