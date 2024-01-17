В Севастополе мужчина «ободрал» квартиру на 190 тысяч рублей. Суд был — колония будет

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя 1976 года рождения.

Он признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Установлено, что в июле 2023 года мужчина проник через окно в квартиру на первом этаже многоквартирного дома по ул. Хрюкина, хозяева которой были в отъезде, и похитил оттуда ювелирные изделия, часы и компьютерную технику. В общей сложности он украл имущество на сумму почти 190 тыс. рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся, однако в тот же день сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.