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В Севастополе мужчина «ободрал» квартиру на 190 тысяч рублей. Суд был — колония будет
Фото: evrensel.net

В Севастополе мужчина «ободрал» квартиру на 190 тысяч рублей. Суд был — колония будет

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:47 17.01.2024

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя 1976 года рождения.

Он признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Установлено, что в июле 2023 года мужчина проник через окно в квартиру на первом этаже многоквартирного дома по ул. Хрюкина, хозяева которой были в отъезде, и похитил оттуда ювелирные изделия, часы и компьютерную технику. В общей сложности он украл имущество на сумму почти 190 тыс. рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся, однако в тот же день сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району г. Севастополя, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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источник: прокуратура Севастополя

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