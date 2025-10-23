В Севастополе мужчина обворовал алкомаркет

Преступным трофеем стали 4 бутылки водки и 19 тысяч рублей торговой выручки.
Полицейские установили, что ранним утром 38-летний безработный посетил круглосуточный магазин в поисках продуктов питания. В торговом зале он обнаружил спящего за кассой продавца. Стараясь не разбудить работника алкомаркета, мужчина открыл кассовый ящик и похитил 19 тысяч рублей. Воодушевленный успехом злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом и, уходя, прихватил на память 4 бутылки водки. Когда пропажа обнаружилась, похититель успел потратить деньги и выпить украденный алкоголь. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 54 тысячи рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали предприимчивого вора. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
