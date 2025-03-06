В Севастополе мужчина обворовал храм. Находился в розыске, а теперь пойдёт под суд

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего уроженца г. Липецка, который более года скрывался от органов следствия.

Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере). По версии следствия, мужчина совместно со своим подельником приехал в Севастополь, чтобы совершить кражу имущества местной религиозной организации. В ночь с 14 на 15 августа один из них с помощью лестницы через оконный витраж проник в помещение Свято-Никольского храма-памятника по ул. Богданова, 43, в то время как второй ожидал в машине внизу и наблюдал за обстановкой. Таким образом, они похитили из храма ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги. Кроме того, мужчины разбили защитное стекло на иконах «Святителя Николая Чудотворца Мирликийского» и «Богородицы Иерусалимской». Таким образом, злоумышленники причинили православному приходу храма материальный ущерб в размере более 820 тыс. рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Сотрудники полиции оперативно установили лиц, причастных к преступлению, и задержали их в районе Крымского моста. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

В ходе следствия похищенное имущество изъято и возвращено в храм.

Один из обвиняемых был заключен под стражу, а в дальнейшем осужден к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Второй участник преступления скрылся в ходе следствия, находился в розыске, однако избежать ответственности за содеянное ему не удалось. Теперь он найден, взят под стражу и предстанет перед судом.

Дело в отношении него направлено на рассмотрение по существу в Нахимовский районный суд г. Севастополя.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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