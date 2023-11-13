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В Севастополе мужчина обворовал свою будущую тёщу. Станет ли теперь сожитель дочери её мужем?
иллюстрация: pikist.com

В Севастополе мужчина обворовал свою будущую тёщу. Станет ли теперь сожитель дочери её мужем?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 19:03 13.11.2023

В ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о том, что сожитель дочери украл принадлежащие ей золотые изделия и денежные средства, причинив тем самым материальный ущерб более чем на 122 тысячи рублей.

Установлено, что 32-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель познакомился с девушкой, и после непродолжительного общения молодые люди стали проживать совместно в доме ее матери. Поскольку злоумышленник испытывал некоторые финансовые трудности, то решил воспользоваться отсутствием дома возлюбленной и будущей тещи и похитить ценные вещи. Осмотрев комнату хозяйки дома, подозреваемый обнаружил четыре пары золотых сережек, а также наличные денежные средства, которые он забрал себе и скрылся в неизвестном направлении. Ювелирные украшения злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нерадивый возлюбленный был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району, следственным отделом в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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