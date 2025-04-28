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В Севастополе мужчина организовал наркопритон
иллюстрация: pxhere.com

В Севастополе мужчина организовал наркопритон

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 28.04.2025

Сотрудникам отдела наркоконтроля ОМВД России по Ленинскому району поступила информация о том, что один из местных жителей регулярно принимает у себя подозрительных лиц, вероятно употребляющих запрещённые вещества.

В ходе проверки полученные сведения нашли своё подтверждение. Полицейские установили, что на протяжении нескольких месяцев ранее судимый за кражу 23-летний местный житель систематически предоставлял наркозависимым приятелям своё жильё для комфортного и безопасного потребления синтетических наркотиков и марихуаны. Его противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками полицейского наркоконтроля. В квартире оперативники обнаружили и изъяли приспособление для употребления запрещённых веществ, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

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Кроме того, за организацию и содержание наркопритона в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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