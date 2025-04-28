В Севастополе мужчина организовал наркопритон

В ходе проверки полученные сведения нашли своё подтверждение. Полицейские установили, что на протяжении нескольких месяцев ранее судимый за кражу 23-летний местный житель систематически предоставлял наркозависимым приятелям своё жильё для комфортного и безопасного потребления синтетических наркотиков и марихуаны. Его противоправная деятельность была задокументирована и пресечена сотрудниками полицейского наркоконтроля. В квартире оперативники обнаружили и изъяли приспособление для употребления запрещённых веществ, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного составлен административный материал по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Кроме того, за организацию и содержание наркопритона в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю