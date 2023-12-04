В Севастополе мужчина перечислил дистанционным мошенникам почти 3,5 миллиона рублей

Выполняя инструкции телефонных аферистов на протяжении двух месяцев, потерпевший оформил на себя четыре кредита и продал квартиру.

В Севастополе 60-летнему местному жителю в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником следственного органа. Он сообщил, что занимается расследованием уголовного дела, в котором мошенник оформил доверенность на имя мужчины и незаконно оформил несколько крупных кредитов. Позвонивший лжеследователь убедил жителя Севастополя отправиться во все региональные банки, оформить там кредиты на общую сумму 900 тысяч рублей и все полученные деньги перечислить на продиктованный счёт, который якобы являлся ведомственным.

Действуя в составе группы, телефонные мошенники убедили потерпевшего хранить молчание, регулярно удалять переписку с ними и строго выполнять поступающие указания. В дальнейшем злоумышленники сообщили потерпевшему о том, что принадлежащую ему квартиру продали аферисты, поэтому нужно срочно продать жильё, а вырученные от продажи деньги перечислить на якобы безопасный счёт. Следуя полученным инструкциям, мужчина продал квартиру и перечислил 2,8 миллиона рублей мошенникам, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Полиция Севастополя в очередной напоминает о мерах предосторожности при общении с незнакомцами.

Если вам позвонили и сообщили о каких-либо финансовых проблемах: попытке хищения средств с банковского счёта, оформлении кредита по поддельной доверенности, продаже вашего имущества, помните, это мошенники. Кем бы вам не представлялись позвонившие и какими бы неприятностями не грозили, сохраняйте спокойствие. Незамедлительно прекратите разговор и сообщите о случившемся в полицию по телефону 102, только так вы сохраните свои деньги, — обратились к гражданам правоохранители.