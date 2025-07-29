В Севастополе мужчина подкармливал двух свиней, чтобы украсть их

Не удовлетворившись таким ответом, женщина вернулась на участок вместе с родителями. При повторном осмотре они обнаружили шокирующую картину: одна свинья была уже забита, а вторая выбежала из сарая в сильном испуге. Хозяевам удалось спасти оставшееся животное и забрать тушу погибшей свиньи. Сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Как установили следователи, подозреваемый с июня регулярно подкармливал свиней, чтобы они привыкли к нему. Когда животные стали безбоязненно подходить к мужчине, он осуществил свой преступный замысел, заведя двоих к себе в сарай.

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» задержали 58-летнего местного жителя. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю