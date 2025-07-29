Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина подкармливал двух свиней, чтобы украсть их
Новости Республики

В Севастополе мужчина подкармливал двух свиней, чтобы украсть их

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:41 29.07.2025

Мужчина в течение нескольких месяцев целенаправленно подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие.

46-летняя хозяйка свиней обратилась в полицию после того, как две особи не вернулись с привычного самовыгула на кормёжку. Во время поисков женщина и ее дочь услышали отчетливый поросячий визг, доносящийся с соседнего участка. Однако хозяин территории категорически отрицал наличие животных на своей земле и потребовал, чтобы женщины покинули его владения.

Не удовлетворившись таким ответом, женщина вернулась на участок вместе с родителями. При повторном осмотре они обнаружили шокирующую картину: одна свинья была уже забита, а вторая выбежала из сарая в сильном испуге. Хозяевам удалось спасти оставшееся животное и забрать тушу погибшей свиньи. Сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Как установили следователи, подозреваемый с июня регулярно подкармливал свиней, чтобы они привыкли к нему. Когда животные стали безбоязненно подходить к мужчине, он осуществил свой преступный замысел, заведя двоих к себе в сарай.

Узнайте больше:  В Севастополе задержали предпринимателя, подозреваемого в оправдании терроризма

Сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Северное» задержали 58-летнего местного жителя. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x