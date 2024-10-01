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В Севастополе мужчина предстанет перед судом за попытки обманом продать чужую квартиру
Иллюстрация: pikist.com

В Севастополе мужчина предстанет перед судом за попытки обманом продать чужую квартиру

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:31 01.10.2024

 Для этого подделал паспорт, нашел посредников, был готов «снизить цену»…

В Севастополе завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 327 УК РФ в отношении жителя Республики Крым. По версии следствия, ранее судимый за особо тяжкие преступления 70-летний симферополец с целью незаконной наживы вступил в преступный сговор с неустановленным лицом для совершения мошенничества в особо крупном размере.

Достоверно зная, что в одной из квартир в Гагаринском районе Севастополе длительное время не проживает её хозяин, и получив полные его анкетные данные, обвиняемый приобрёл у неустановленных в ходе следствия лиц поддельный паспорт на имя владельца жилплощади и со своей фотографией.

Для поиска потенциальных покупателей и содействия в ускоренной продаже квартиры сообщники подыскали двух жителей Севастополя, которые не были осведомлены, что являются участниками противоправной схемы. Выдавая себя за хозяина квадратных метров, крымчанин дважды попытался продать чужую квартиру за 5,4 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до завершения не смог, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность афериста была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю в момент совершения сделки купли-продажи.

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В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым городской прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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