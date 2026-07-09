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Новости Республики

В Севастополе мужчина пытался расправиться с продавцом цветочного павильона

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:50 09.07.2026

История в Севастополе о том, когда хотел просто припугнуть и стал фигурантом уголовного дела:

Поздно ночью после посиделок в увеселительном заведении 46-летний мужчина по просьбе выпившего приятеля заехал с ним в цветочный магазин — тот хотел порадовать свою супругу букетом. Однако романтический порыв так и не воплотился в жизнь. Клиенту подшофе показалось, что продавец слишком завысил цену за цветы, и стал ему высказывать своё недовольство. В одно мгновение обычный разговор между ними перерос в словесный конфликт. Желая защитить товарища и утихомирить разгорячённого торговца, наш герой решил применить «тяжёлую артиллерию». Он достал из бардачка своей машины зажигалку, которая внешне напоминала боевую гранату, и, угрожая продавцу, заявил, что сейчас сорвёт чеку и взорвёт павильон вместе с ним, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Владелец цветочного ларька, приняв зажигалку за настоящий боеприпас, испугался за свою жизнь, и тут же обратился за помощью в полицию. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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