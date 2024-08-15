В Севастополе мужчина пытался вынести из магазина мясорубку

26-летний местный житель зашёл в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность. После этого злоумышленник с мясорубкой направился к выходу. За действиями злоумышленника наблюдали сотрудники торговой точки, так как ранее он уже пытался совершить кражу пылесоса. Заметив, что лжепокупатель не собирается оплачивать товар, они своевременно остановили его и вызвали полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. За покушение на кражу в отношении фигуранта отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: происшествия в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: происшествия в Севастополе