В Севастополе мужчина пытался вынести из магазина мясорубку

26-летний местный житель зашёл в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Делая вид, что выбирает товар, он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность. После этого злоумышленник с мясорубкой направился к выходу. За действиями злоумышленника наблюдали сотрудники торговой точки, так как ранее он уже пытался совершить кражу пылесоса. Заметив, что лжепокупатель не собирается оплачивать товар, они своевременно остановили его и вызвали полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.