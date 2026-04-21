Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе мужчина сбил оленя. Заплатит штраф
Новости Республики

В Севастополе мужчина сбил оленя. Заплатит штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:59 21.04.2026

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту гибели благородного оленя на автодороге Танковое – Оборонное.

Установлено, что вечером 2 ноября 2025 года в районе с. Терновка водитель автомобиля «Honda Civic» совершил наезд на оленя, который выбежал на дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, составил 70 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира. В данном случае гражданская ответственность виновника ДТП застрахована в страховой компании, зарегистрированной в городе Краснодаре.

Природоохранный прокурор направил в Первомайский районный суд г. Краснодара исковое заявление о взыскании со страховой компании материального ущерба в размере 70 тыс. рублей, причиненного гибелью животного, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Иск прокурора удовлетворен.

Кроме того, в текущем году по иску прокурора оплачен ущерб в той же сумме в связи с гибелью другого благородного оленя в ДТП, которое произошло в Севастополе ранее.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.