В Севастополе мужчина сбил оленя. Заплатит штраф

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту гибели благородного оленя на автодороге Танковое – Оборонное.

Установлено, что вечером 2 ноября 2025 года в районе с. Терновка водитель автомобиля «Honda Civic» совершил наезд на оленя, который выбежал на дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, составил 70 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями закона физические и юридические лица, чья деятельность связана с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный этими транспортными средствами, в том числе вред объектам животного мира. В данном случае гражданская ответственность виновника ДТП застрахована в страховой компании, зарегистрированной в городе Краснодаре.

Природоохранный прокурор направил в Первомайский районный суд г. Краснодара исковое заявление о взыскании со страховой компании материального ущерба в размере 70 тыс. рублей, причиненного гибелью животного, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.