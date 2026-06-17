В Севастополе мужчина ударил в троллейбусе подростка

Сотрудники уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали ранее не судимого 40-летнего местного жителя, который ударил 16-летнего парня в общественном транспорте.

Предварительно установлено, что выпивший мужчина сделал грубое замечание компании несовершеннолетних, которые вместе с ним ехали в одном троллейбусе. В ходе возникшего конфликта с молодыми людьми севастополец, намереваясь преподать урок воспитания, не сдержался и ударил одного из парней ладонью по лицу, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

О случившемся подросток сообщил своим родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Сотрудники ПДН доставили злоумышленника в отдел полиции. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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