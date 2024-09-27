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В Севастополе мужчина угнал автомобиль - грузовой, будучи пьяным, да ещё и у итальянца
фото: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе мужчина угнал автомобиль — грузовой, будучи пьяным, да ещё и у итальянца

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:34 27.09.2024

Сотрудниками ОМВД России по Балаклавскому району завершено дознание по уголовному делу по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», возбужденному в отношении 42-летнего местного жителя.

Во время патрулирования автоинспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю остановили автомобиль Hyundai Porter II для проверки водителя. Выяснив, что за рулём грузовика находится гражданин Италии, полицейские пригласили его в служебный автомобиль для проверки документов, чтобы удостовериться в законности нахождения на территории Российской Федерации. Иностранец не стал закрывать авто и оставил ключи в замке зажигания. Спустя несколько минут общения с сотрудниками полиции мужчина заметил, что оставленное им транспортное средство стало уезжать. Он сообщил об этом правоохранителям, которые сразу же начали преследование. На неоднократные требования об остановке, неизвестный злоумышленник не реагировал и продолжал движение, выполняя опасные маневры на дороге, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

С помощью оперативно прибывшего второго патрульного автомобиля стражи порядка заблокировали и задержали дерзкого угонщика, который как оказалось находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, от его противоправных действий никто из участников дорожного движения не пострадал.

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Объясняя свой поступок, задержанный рассказал, что в ожидании рейсового автобуса для поездки к туристическому кемпингу увидел припаркованные неподалёку служебный автомобиль ДПС и фургон. Не заметив рядом с транспортом людей он решил уехать на грузовике. Добравшись к месту назначения, лихач планировал бросить угнанный транспорт.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой города Севастополя обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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