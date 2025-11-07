Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина украл из гаражного кооператива подъёмный кран
Новости Республики
В Севастополе мужчина украл из гаражного кооператива подъёмный кран
иллюстрация: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе мужчина украл из гаражного кооператива подъёмный кран

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:04 07.11.2025

45-летний севастополец не смог пройти мимо подъемного крана, «бесхозно» стоящего рядом с чужим гаражом.

В один из вечеров  37-летний автомеханик закончил работу и оставил подъемный кран прямо под автомобилем рядом со своим гаражом, даже не подумав о том, что кому-то может понадобиться 70-киллограмовое устройство. Однако, к его удивлению на утро оборудования уже не было на прежнем месте. Мужчина сразу обратился в ОМВД России по Ленинскому району.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали местного жителя, ранее уже судимого по аналогичной статье. Установлено, что мужчина приняв горячительных напитков отправился домой через гаражный кооператив, увидел интересный металлический предмет и решил забрать его с собой. Он вытащил кран из под машины и покатил его на колесиках в сторону дома. По пути севастополец встретил своего соседа, убедил его, что оборудование принадлежит ему и продал за полторы тысячи рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

После выяснения всех обстоятельств, кран пришлось вернуть законному владельцу, а в отношении предприимчивого местного жителя следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Согласно санкции статьи ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Узнайте больше:  Мошенники звонят крымчанам, представляясь сотрудниками банков, и крадут деньги

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x