В Севастополе мужчина украл из гаражного кооператива подъёмный кран

В один из вечеров 37-летний автомеханик закончил работу и оставил подъемный кран прямо под автомобилем рядом со своим гаражом, даже не подумав о том, что кому-то может понадобиться 70-киллограмовое устройство. Однако, к его удивлению на утро оборудования уже не было на прежнем месте. Мужчина сразу обратился в ОМВД России по Ленинскому району.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали местного жителя, ранее уже судимого по аналогичной статье. Установлено, что мужчина приняв горячительных напитков отправился домой через гаражный кооператив, увидел интересный металлический предмет и решил забрать его с собой. Он вытащил кран из под машины и покатил его на колесиках в сторону дома. По пути севастополец встретил своего соседа, убедил его, что оборудование принадлежит ему и продал за полторы тысячи рублей, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.