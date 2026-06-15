В Севастополе мужчина украл у собутыльника 100 тысяч рублей

Когда гостеприимство «вышло боком»: после бурных посиделок приглашенный незнакомец обокрал спящего хозяина квартиры.

Поздно вечером у пивного ларька выпивший 51-летний мужчина завел разговор с 46-летним незнакомцем и пригласил его к себе домой, чтобы совместно продолжить распитие алкоголя. Его супруга в тот момент была на суточной смене, так что квартира оказалась в полном распоряжении мужчин.

После затяжных посиделок, как это иногда бывает, душевный разговор новых друзей сменился громкой ссорой, которая впоследствии переросла в драку. Помахав кулаками, хозяин жилища успокоился и отправился спать, а гость тем временем решил поживиться за его счёт. Он зашел в спальню, нашёл шкатулку, в которой находилось 100 тысяч рублей, похитил их и скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.