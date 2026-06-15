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Новости Республики

В Севастополе мужчина украл у собутыльника 100 тысяч рублей

Опубликовал: news-parser в Происшествия 11:47 15.06.2026

Когда гостеприимство «вышло боком»: после бурных посиделок приглашенный незнакомец обокрал спящего хозяина квартиры.

Поздно вечером у пивного ларька выпивший 51-летний мужчина завел разговор с 46-летним незнакомцем и пригласил его к себе домой, чтобы совместно продолжить распитие алкоголя. Его супруга в тот момент была на суточной смене, так что квартира оказалась в полном распоряжении мужчин.

После затяжных посиделок, как это иногда бывает, душевный разговор новых друзей сменился громкой ссорой, которая впоследствии переросла в драку. Помахав кулаками, хозяин жилища успокоился и отправился спать, а гость тем временем решил поживиться за его счёт. Он зашел в спальню, нашёл шкатулку, в которой находилось 100 тысяч рублей, похитил их и скрылся, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

На следующий день обнаружилась пропажа, и потерпевший обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемого. Злоумышленник признался в содеянном и вернул оставшиеся у него пять тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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