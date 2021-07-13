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В Севастополе мужчина устроил дома склад боеприпасов и оружия

В Севастополе мужчина устроил дома склад боеприпасов и оружия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 13.07.2021

Сотрудники УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели комплекс совместных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности местного жителя.

Ранее сотрудники регионального УФСБ получили информацию о том, что 36-летний севастополец в квартире по месту жительства хранит промышленно изготовленное взрывчатое вещество метательного действия. Полученные сведения нашли своё подтверждение. В ходе осмотра его жилища оперативники обнаружили сыпучее вещество, внешне похожее на порох. Кроме того, в ходе следственных действий было изъято шестьдесят два пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельно изготовленных пистолетных патрона, заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой задержанный планировал переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество, является бездымным порохом массой 530 грамм, а два самодельно изготовленных пистолетных патрона, пригодны для стрельбы и могут быть использованы в качестве боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию.

В ходе следственных действий, проведенных в складском помещении по месту работы подозреваемого, обнаружено оборудование для изготовления оружия и боеприпасов. В результате проведённых оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками полиции и подразделения УФСБ установлено, что подозреваемый хранил самодельно изготовленное оружие и боеприпасы с целью обеспечения собственной безопасности.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждены уголовные дела по статьям 222, 222.1, 223 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия.

В Севастополе мужчина устроил дома склад боеприпасов и оружия

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