Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе мужчина устроил разборку в порыве ревности
Новости Республики

В Севастополе мужчина устроил разборку в порыве ревности

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:29 30.09.2025

Установлено что, 47-летний севастополец, случайно заглянув в подвал многоквартирного дома, стал свидетелем картины, вызвавшей у него бурю эмоций — дама его сердца придавалась любовным утехам с другим мужчиной. Вспыхнула словесная перепалка, которая моментально переросла в физическое противостояние.

Не справившись с гневом, ревнивец схватил валявшийся в подвале нож и нанес оппоненту несколько ударов в шею.

После случившегося оба участника инцидента покинули место происшествия. Однако 39-летнему пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Как выяснилось, женщина считала, что их отношения с 47-летним севастопольцем уже давно завершены, тогда как сам мужчина был уверен в обратном, — озвучили детали семейного конфликта. 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого, ранее судимого за кражу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему до грозит до двух лет лишения свободы.

Узнайте больше:  За три дня — почти два миллиона: севастопольцы продолжают "делиться" деньгами с мошенниками

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x