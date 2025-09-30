В Севастополе мужчина устроил разборку в порыве ревности

Установлено что, 47-летний севастополец, случайно заглянув в подвал многоквартирного дома, стал свидетелем картины, вызвавшей у него бурю эмоций — дама его сердца придавалась любовным утехам с другим мужчиной. Вспыхнула словесная перепалка, которая моментально переросла в физическое противостояние.
Не справившись с гневом, ревнивец схватил валявшийся в подвале нож и нанес оппоненту несколько ударов в шею.
После случившегося оба участника инцидента покинули место происшествия. Однако 39-летнему пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. Как выяснилось, женщина считала, что их отношения с 47-летним севастопольцем уже давно завершены, тогда как сам мужчина был уверен в обратном, — озвучили детали семейного конфликта.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого, ранее судимого за кражу. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему до грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе