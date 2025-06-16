В Севастополе мужчина устроил стрельбу по припаркованным авто. Хулиган...

На месте происшествия полицейскими проведены все необходимые следственные действия, изъяты вещественные доказательства, опрошены очевидцы. В настоящее время в отношении фигуранта следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие продолжается, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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