В Севастополе мужчина устроил стрельбу по припаркованным авто. Хулиган...

В Севастополе сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который из квартиры на третьем этаже открыл стрельбу с применением пневматического оружия и повредил припаркованные у дома четыре иномарки. При силовой поддержке спецназа Росгвардии злоумышленник был блокирован в своём жилище и в результате спецоперации задержан.

На месте происшествия полицейскими проведены все необходимые следственные действия, изъяты вещественные доказательства, опрошены очевидцы. В настоящее время в отношении фигуранта следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие продолжается, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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