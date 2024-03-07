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В Севастополе мужчина «увёл» с карты своей сожительницы более 120 тысяч рублей
Иллюстрация: ВК

В Севастополе мужчина «увёл» с карты своей сожительницы более 120 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:59 07.03.2024

Воспользовавшись проблемами со здоровьем своей сожительницы, подозреваемый похитил крупную сумму с её кредитного счёта.

Установлено, что 58-летняя местная жительница познакомилась и сожительствовала с 35-летним жителем Евпатории, который приехал в город-герой для работы на стройке. В связи с тем, что декабре прошлого года женщина заболела, она доверила сожителю свою кредитную карту для покупки необходимых продуктов и медикаментов. Воспользовавшись доверчивостью своей дамы, мужчина на протяжении нескольких месяцев похищал с её карты денежные средства, которые тратил на алкоголь и развлечения с друзьями, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

О краже денег потерпевшей стало известно случайно: в один из дней ей от банка поступило предложение о кредитовании, она навела справки о состоянии своего банковского счёта и была удивлена, узнав, что у неё пропало более 120 тысяч рублей. Кавалер сознался в хищении денег и пообещал возместить ущерб, но обещание не сдержал и скрылся.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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