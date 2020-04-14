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В Севастополе мужчина залил краской комплекс видеофиксации нарушений ПДД

В Севастополе мужчина залил краской комплекс видеофиксации нарушений ПДД

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:05 14.04.2020

В дежурную часть ГИБДД в Севастополе поступило сообщение, что водитель автомобиля «Шкода» остановился возле передвижного комплекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и повредил его, залив краской из баллончика.

После совершения правонарушения мужчина скрылся. Автоинспекторы с помощью камер объективного контроля установили направление передвижения данного транспортного средства, а позже установили местонахождение правонарушителя. Он был доставлен в отдел полиции. В отношении 37-летнего гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — озвучили детали дела в пресс-службе УГИБДД УМВД России в Севастополе.

иллюстрация: УГИБДД УМВД России по городу Севастополю

В Севастополе мужчина залил краской комплекс видеофиксации нарушений ПДД

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