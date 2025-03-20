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В Севастополе полиция разоблачила мошенника-застройщика

В Севастополе мужина обоворовал своего партнёра по бизнесу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:43 20.03.2025

Конфликт на тему ведения бизнеса обернулся уголовной ответственностью и потерей товара на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Установлено, что 33-летний местный житель выстроил со своим 38-летним товарищам деловые отношения и периодически вкладывал деньги в его бизнес по розничной торговле, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, инвестор приехал к дому предпринимателя, но, не застав его, перелез через забор. Обойдя дом, он заметил открытое окно ванной комнаты, через которое проник внутрь. Осмотревшись, мужчина открыл другое окно и начал выбрасывать через него коробки с товарами. Среди похищенного оказались детские наборы для творчества, 76 пар женских штанов, около 30 портмоне, зарядная станция, музыкальная колонка и другие мелкие товары для реализации, а также велосипед. Все похищенное имущество подозреваемый отвез к своему знакомому, у которого временно проживал, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Вернувшись домой, бизнесмен обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образов хотел проучить товарища, а украденное самостоятельно отдал бы. Полицейские изъяли похищенное имущество и в ближайшее время вернут законному владельцу.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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