В Севастополе на 50% увеличили господдержку для развития пчеловодства

Финансовая помощь предоставляется для возмещения части затрат по двум ключевым направлениям:

До 6 мая 2026 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на предоставление субсидий для развития пчеловодства. Поддержка направлена на стимулирование отрасли и увеличение объемов производства местного меда. В текущем году на эти цели планируется выделить более 300 тысяч рублей — на 50% больше, чем в 2025 году.

приобретение нового оборудования и инвентаря (ранее не эксплуатируемых технических средств для ведения пчеловодства);

покупка пчелиных маток и пчелиных семей (для расширения пасек и повышения продуктивности хозяйств).

Напомним, в 2025 году на поддержку пчеловодства было направлено 200 тысяч рублей. Благодаря этой мере одно из хозяйств региона приобрело 40 пчелиных семей, что позволило существенно нарастить производственные мощности.

По итогам года севастопольские пчеловоды произвели почти 8 тонн меда.

Потенциальным участникам конкурсного отбора необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в «Электронный бюджет». С подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте департамента, а также на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Контактный телефон для консультаций: +7 (8692) 45-38-41

источник: пресс-служба Правительства Севастополя