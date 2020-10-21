В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

В Севастополе отчитались о хороших темах реализации программы капремонта. Она выполнена на 85%. До конца года завершится комплексное благоустройство проспекта Октябрьской Революции. Об этом рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

На сегодняшний день на проспекте Октябрьской Революции ведется комплексный капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. Капитально ремонтируют как крыши, так и фасады. Выполнение составляет – 45 %. В целом программа капитального ремонта 2020 года на сегодняшний день выполнена на 85%. Параллельно с капитальным ремонтом многоквартирных домов на проспекте Октябрьской Революции проводится благоустройство общественных пространств, завершаются работы по комплексному благоустройству внутридворовых территорий, управляющей компанией планируется текущий ремонт подъездов. Ранее отремонтирована дорога. Таким образом к концу года проспект Октябрьской Революции станет показательным участком комплексного благоустройства территорий, — сказал Евгений Горлов.

В ходе контроля проведения работ Горлов поручил управляющей компании проработать с собственниками жилых помещений вопрос переноса спутниковых антенн с фасадов домов, а также демонтаж ограждающих конструкций на придомовых территориях.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.