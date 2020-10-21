Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

crimeapress_news

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:00 21.10.2020

В Севастополе отчитались о хороших темах реализации программы капремонта. Она выполнена на 85%. До конца года завершится комплексное благоустройство проспекта Октябрьской Революции. Об этом рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

На сегодняшний день на проспекте Октябрьской Революции ведется комплексный капитальный ремонт 12 многоквартирных домов. Капитально ремонтируют как крыши, так и фасады. Выполнение составляет – 45 %. В целом программа капитального ремонта 2020 года на сегодняшний день выполнена на 85%. Параллельно с капитальным ремонтом многоквартирных домов на проспекте Октябрьской Революции проводится благоустройство общественных пространств, завершаются работы по комплексному благоустройству внутридворовых территорий, управляющей компанией планируется текущий ремонт подъездов. Ранее отремонтирована дорога. Таким образом к концу года проспект Октябрьской Революции станет показательным участком комплексного благоустройства территорий, — сказал Евгений Горлов.

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

В ходе контроля проведения работ  Горлов поручил управляющей компании проработать с собственниками жилых помещений  вопрос переноса спутниковых антенн с фасадов домов,  а также демонтаж ограждающих конструкций на придомовых территориях.

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Севастополе на 85% выполнена программа капитального ремонта 2020 года

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.