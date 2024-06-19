В Севастополе на акселераторе «Киберрой» представили 30 студенческих проектов

«ИТ Парк РУС» совместно с Севастопольским государственным университетом проводит акселерационную программу «КиберРой» для студентов: с апреля 2024 года студенческие проектные команды создают инновационные продукты. Более 15 промышленных компаний из Севастополя и России стали партнерами программы, предоставляя возможность тестирования проектов на своей базе. Самые успешные и перспективные идеи получат возможность реализации под руководством экспертов, а также разделят призовой денежный фонд.

В июне программа акселератора пересекла временной экватор и команды-участники презентовали экспертному жюри свои проекты в трех направлениях: БПЛА, инфраструктура и автоматизация.

В состав жюри вошли специалисты компании RISCY стартап-студии «ИТ Гараж» Иван Кравченко и Дмитрий Снегур, а также заместитель генерального директора «ИТ Парк РУС» Марина Алешина. Эксперты оценивали эффективность решения проектом задачи индустриального партнера, если задача взята у партнера; эффективность использования проектом научных разработок вуза; эффективность решения проектом задач технологического суверенитета РФ; прикладное применение идеи для НПЦ «Севастополь»; перспективы коммерциализации; а также новизну идеи.

Проекты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в следующий этап и будут более детально прорабатываться, по итогам акселератора у команд должны быть готовые бизнес-планы.

Радует, что участники затрагивали абсолютно разные сферы: образование, агропромышленность, социальную сферу, блокчейн, и многое другое. Конечно, проекты еще сырые и находятся лишь на стадии идеи, но направления очень интересные и достойные развития. Главное – что многие проекты релевантны запросам партнеров программы. И если свести команды с индустриальными партнерами, из этого может получиться что-то действительно полезное для современного рынка. Кроме того, хотелось отметить, что у ребят есть понимание специфики региона и проекты максимально приближены к потребностям нашего края. Хочется пожелать каждому успехов в дальнейшей разработке и реализации их идей, — отмечает заместитель генерального директора «ИТ Парк РУС» Марина Алешина.

В следующий этап вышло 30 проектов, среди которых такие как: сбор проб воды с помощью дронов, поиск оптимальных маршрутов для беспилотных систем доставки, робот-помощник в медицинских учреждениях, образовательная платформа с уникальной системой валюты, компьютерное зрение для морских и летательных робототехнических систем, робот-помощник на винограднике и другие.

Присоединиться к программе акселератора в качестве команды уже нельзя, но поучаствовать в образовательных мероприятиях «Киберроя» может любой желающий абсолютно бесплатно. За анонсом событий можно следить в социальных сетях СевГУ, Точки Кипения и ИТ Парка.

источник: пресс-центр ITPARK.RU