В Севастополе на большинстве АЗС топливо поступило в свободную продажу. Но...

В Севастополе 1 июня на большинстве заправок ТЭС топливо поступило в свободную продажу, сообщает «Эксперт Юг». По мере подхода бензовозов реализовывать будут бензин марок АИ-92, АИ-95, газ и дизельное топливо, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Практика этих дней показывает, что в условиях ажиотажа весь сформированный лимит топлива разбирается в течение нескольких часов, – уточнил Развожаев.

В городе, как и на всём полуострове, сохраняется лимит: не более 20 литров на один автомобиль. Продажа топлива в канистры временно ограничена.

Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, – добавил Михаил Развожаев.

На улицы Севастополя с утра 1 июня выведен весь общественный транспорт: около 160 троллейбусов и свыше 500 автобусов. Также работают семь катеров и паром.

Жителей и гостей города призывают при передвижениях отдавать предпочтение общественному транспорту, а личными автомобилями пользоваться только в случае крайней необходимости.

Ранее «Эксперт Юг» писал, что в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 на фоне перебоев с топливом. С 30 мая в одни руки отпускается не более 20 литров бензина один раз в сутки.

источник: «Эксперт Юг»