В Севастополе на борьбу с COVID-19 дополнительно направлено около 100 млн рублей

Речь, отмечают в Правительстве Севастополя, идет о перераспределении средств в рамках бюджета в размере 92 млн рублей на приобретение основных средств для борьбы с COVID-19.

Это пульсоксиметры, экспресс-тесты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для лечения пациентов с COVID-19 в условиях стационара, на региональные выплаты персоналу, проведение лабораторной диагностики на COVID-19, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Еще 4,5 млн рублей направлено на приобретение лекарств для пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

Эти изменения были включены в госпрограмму «Развитие здравоохранения Севастополя».

В документ также включены средства в размере 14 млн рублей — бюджетные ассигнования из резервного фонда РФ на оплату медицинской помощи за борьбу с COVID-19, и 63 млн рублей в рамках увеличения финансового обеспечения по стимулированию сотрудников медучреждений за борьбу с COVID-19.