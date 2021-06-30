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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

В Севастополе на борьбу с коронавирусом выделили дополнительные средства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:45 30.06.2021

Правительство Севастополя приняло решение из резервного фонда выделить 31 млн рублей на реализацию мер по борьбе с коронавирусом.

Средства будут направлены на проведение ПЦР-диагностики и приобретение расходных материалов для лабораторных исследований. Ресурсы будут направлены ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» и ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова». Напомним, что в Севастополе  количество заболевших новой коронавирусной инфекцией  за последнюю неделю в увеличилось на 70%, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе на борьбу с коронавирусом выделили дополнительные средства

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