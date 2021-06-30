В Севастополе на борьбу с коронавирусом выделили дополнительные средства

Правительство Севастополя приняло решение из резервного фонда выделить 31 млн рублей на реализацию мер по борьбе с коронавирусом.

Средства будут направлены на проведение ПЦР-диагностики и приобретение расходных материалов для лабораторных исследований. Ресурсы будут направлены ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер» и ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова». Напомним, что в Севастополе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в увеличилось на 70%, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.