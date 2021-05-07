В Севастополе на братском кладбище захоронили останки советских воинов

Церемония захоронения останков бойцов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, обнаруженных на боевых рубежах города поисковыми отрядами, в Севастополе в канун празднования 9 Мая традиционно состоялась на мемориальном братском кладбище.

Ежегодно на мемориальном кладбище мы чтим память наших бойцов, отдавших свои жизни на полях сражений. Севастополь – это особое место, патриотическая столица России. Чтить память героев – это особая миссия нашего города. 277 бойцов – эта цифра заставляет осознать масштаб трагедии и подвига нашей страны. На севастопольской земле нашим поисковикам предстоит работы на многие годы вперед, потому что эта земля настолько обильно полита кровью героев, отдавших самое дорогое – свои жизни. Я благодарен поисковикам. Очень много молодых ребят с почтением и глубоким уважением занимаются этим важнейшим делом. Когда удается найти опознавательные знаки бойца и найти его родственников – это дорогого стоит. Поколения через десятки лет узнают о своих отцах, дедах и прадедах, воевавших за мир на земле. Поисковые отряды делают великое дело, человеческое им спасибо. Майские дни заставляют всех нас непроизвольно задумываться о войне, о героях-защитниках. Наши бойцы будут жить вечно в памяти каждого из нас, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В ходе церемонии были преданы земле останки 277 бойцов, найденные в районе Сапун-горы, Мекензиевых гор, Федюхиных высот, полей «Золотой балки» и в других местах сражений за Севастополь.

Имена девяти бойцов удалось установить. Среди них лейтенант Алимпиев Степан Федорович, 1904 года рождения, Багдасарян Андроник Суренович, 1924 года рождения – имя установлено по номеру медали «За отвагу», Жаров Александр Сергеевич – снайпер, красноармеец 2-го черноморского полка морской пехоты, Лещенко Иван Иванович – старшина 1-й статьи, командир отделения 2-го черноморского полка морской пехоты, Михин Илья Иванович, 1897 года рождения – красноармеец, стрелок 386-й стрелковой дивизии, Щукин – боец 388-й стрелковой дивизии – имя и отчество установить не удалось.

После траурного митинга останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны с воинскими почестями были преданы земле в братской могиле. Поисковые работы – это большая часть моей жизни. Лично для меня это, в первую очередь, возвращение человеческих судеб, имен без вести пропавшим солдатам. Стоит только встретиться с родственниками, которые до сих пор ждут своих бойцов с фронта, понимаешь: эту работу уже не бросишь никогда, – отмечает председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко. СПРАВКА: Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» создано в 1991 году. Насчитывает 160 поисковиков, объединенных в 21 отряд. В рядах объединения студенты, военнослужащие Черноморского Флота, рабочие и служащие предприятий города. Основной деятельностью организации является поиск останков советских военнослужащих, пропавших без вести на рубежах Севастополя в период обороны и освобождения города от фашистских захватчиков. Ежегодно на боевых рубежах Севастополя проходят «Вахты Памяти» с участием поисковых отрядов России, Татарстана, Казахстана. В результате поисковых работ установлено имена более двухсот безымянных героев Великой Отечественной войны. фото: пресс-служба Правительства Севастополя