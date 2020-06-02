В Севастополе на COVID-19 тестируют приезжих, прибывающих в город как на авто, так и поездом

Экспресс-тестирование на COVID-19 проходят жители других регионов, которые приезжают в Севастополь как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте.

На вокзале тестирование организовано так же, как на пунктах контроля на автомобильных трассах. Согласно указа врио Губернатора Севастополя, правовые основания на посещение города имеют граждане, работающие в городе по договорам, командировочные и с 1 июня граждане, которые владеют недвижимостью в Севастополе или едут к родственникам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

Перед тестированием люди заполняют анкету и предъявляют документы, подтверждающие право на въезд.

Волонтерский штаб «Мы вместе» на вокзале помогает в оформлении заявок на получение QR-кода для граждан, которые имеют право посещать город.

После тестирования люди направляются по месту жительства, подписав согласие на самоизоляцию, и в течение двух дней ожидают результаты теста. Если тест отрицательный, человек может свободно передвигаться по городу, если результат теста будет положительный последует мгновенная госпитализация, — пояснил Алексей Краснокутский.

Соблюдение людьми режима самоизоляции контролируют специальные выездные бригады, а также в телефонном режиме.

Жители Крыма не проходят тестирование. На поезде №007-А «Санкт-Петербург — Севастополь» сегодня прибыло 102 человека, из них порядка 50% крымчане, — подчеркнул и. о. директора Департамента общественной безопасности.

Вчера на пунктах контроля автомобильного транспорта тесты сдали более 200 человек.

Экспресс-тестирование для граждан бесплатно. Данные исследует севастопольская ПЦР-лаборатория кожно-венерологического диспансера.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя