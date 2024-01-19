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В Севастополе на данный момент подтоплены около 40 домов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе на данный момент подтоплены около 40 домов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:05 19.01.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заместители губернатора, члены правительства, руководители оперативных и коммунальных служб обсудили текущую обстановку в городе.

На данный момент подтоплены около 40 домов, ситуация находится на контроле МЧС и Спасательной службы Севастополя.

Очистку русел рек ответственные службы проводили заранее, это позволило избежать более масштабных затоплений. Сейчас, по предварительной информации, подтоплены около 40 жилых домов. Из части домов были эвакуированы люди, от централизованного размещения во временных пунктах они отказались, разместились у родственников. МЧС и спасательная служба продолжают подворовой обход и мониторинг ситуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.  

В настоящее время в большинстве районов города отключено водоснабжение. Ранее было принято решение о временной остановке городских гидроузлов — эта мера необходима для сохранения технологического оборудования. За это время будет подан необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек.

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Комиссию по оценке ущерба по поручению губернатора возглавит первый заместитель Алексей Парикин. Как только вода уйдёт, муниципальные комиссии оперативно оценят объем повреждений. Будет предусмотрена выплата до 100 тысяч рублей. Михаил Развожаев дал поручение предусмотреть выделение соответствующих средств из резервного фонда. Заявление через Госуслуги жителям подавать не нужно; муниципалитеты на местах организуют работу с подворовым обходом.

Также глава города поручил обеспечить особый контроль за газопроводом высокого давления через реку Черную, обеспечивающим газоснабжение жителей в селе Родном.

По прогнозу метеорологов, на выходных ожидается минусовая температура. Губернатор поручил обеспечить готовность спецтехники к проведению противогололедных мероприятий, а также при необходимости мобилизовать технику, подрядчиков и строителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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