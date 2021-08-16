В Севастополе на День физкультурника состоялся массовый заплыв

14 августа в Севастополе в рамках Дня физкультурника прошел первый в Крыму массовый некоммерческий заплыв любителей открытой воды.

На дистанции в 1 км (морское побережье пляжной зоны Парка Победы) при северном ветре 5м/с стартовало 40 человек — пловцы в возрасте от 28 до 70 лет. Предприниматели, музейные сотрудники, тренера, студенты, бывшие кадровые военные, пенсионеры, сотрудники вузов, музеев, работники муниципальных предприятий и т.п. Из Севастополя, Симферополя, Керчи, Евпатории, Нижнего Новгорода, Москвы. В упорной борьбе на морских просторах в лидерах среди мужчин оказался представитель Севастополя – Андреев Дмитрий, член СК «Таврида Мастерс», а среди женщин первой стала Татьяна Шарун, ветеран клуба, победитель в абсолюте этого года в массовых заплывах на р. Истра и озере Белом. Продемонстрировал спортивное долголетие и 73 – летний В. Бурцев, преподаватель одного из вузов города, так же ветеран клуба. Боевой настрой и волю к победе показали, и наши севастопольские моржи под чутким руководством Аллы Митько. Они дружно финишировали, преодолев волну под аплодисменты отдыхающих на пляже. Желающих было очень много, севастопольское побережье является магнитом для вольноплавующих, целеустремленных, активных и жизнерадостных людей. Всем спасибо за участие и поддержку в организации массового заплыва у берегов Севастополя. Данный формат заплыва — уникальный для массового спорта в России, — сообщили в пресс-службе СК «Таврида Мастерс».