В Севастополе на избирательных участках будут использованы тифломаркеры﻿

На выборах Президента России избиратели с инвалидностью по зрению смогут проголосовать с помощью тифломаркера. Это специальное устройство, которое в голосовом режиме проинформирует о кандидатах. В регионе подобная технология будет использоваться впервые.

Звук со сведениями заранее будет записан на особые метки (тифлометки), расположенные напротив фамилии каждого кандидата. Бюллетень будет вложен в специальный трафарет, и, как только избиратель коснется тифломаркером тифлометки, начнется голосовое воспроизведение информации через динамик маркера.

Это отечественная разработка, испытанная и протестированная, и чем больше таких будет, тем большее количество людей с проблемами по зрению смогут воспользоваться своим правом и проголосовать, — отмечает председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Тифломаркерами и траферетами в Севастополе будут оснащены 10 избирательных участков:

Избирательный участок № 2 (ул. Новикова, 4)

Избирательный участок № 18 (г. Инкерман, ул. Шубикова, 8)

Избирательный участок № 38 (ул. Лиговская, 8, 10)

Избирательный участок № 42 (ул. Тараса Шевченко, 66)

Избирательный участок № 52 (пр-кт Октябрьской революции, 8)

Избирательный участок № 88 (ул. Пожарова, 28А)

Избирательный участок №107 (ул. Маршала Бирюзова, 9)

Избирательный участок № 156 (ул. Рабочая, 2)

Избирательный участок № 160 (ул. Генерала Жидилова, 1)

Избирательный участок № 176 (ул. Челюскинцев, 28 Б) Узнайте больше: Севастополь: как будут выплачиваться пенсии в марте 2024 года фото: пресс-служба Севгоризбиркома