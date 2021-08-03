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В Севастополе на Камышовом шоссе продлены ограничения движения транспорта

В Севастополе на Камышовом шоссе продлены ограничения движения транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:17 03.08.2021

Внимание! Ограничение движения на съезде с Камышового шоссе на улицу Индустриальную продлено до двух часов ночи 5 августа. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ограничения были введены 28 июля в связи с ремонтом Камышового шоссе. Временный запрет на проезд транспорта действует на участке до дома №26 по улице Индустриальной.

 

В Севастополе на Камышовом шоссе продлены ограничения движения транспорта

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