В Севастополе на Камышовом шоссе продлены ограничения движения транспорта

Внимание! Ограничение движения на съезде с Камышового шоссе на улицу Индустриальную продлено до двух часов ночи 5 августа. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ограничения были введены 28 июля в связи с ремонтом Камышового шоссе. Временный запрет на проезд транспорта действует на участке до дома №26 по улице Индустриальной.