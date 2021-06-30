В Севастополе на Камышовом шоссе укладывают асфальт. Ограничение движения

В связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе вводится временное ограничение движения транспорта. Запрет будет действовать с 3 часов ночи 1 июля до 3 часов ночи 5 июля.

На участке Фиолентовского шоссе от Фиолентовского кольца до дома № 8 будет закрыт выезд на Камышовое шоссе и в обратном направлении.

Также вводятся ограничения на участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по левой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.

Работы по укладке верхнего слоя покрытия проводятся днем во избежание возникновения возможных дефектов, в частности неровностей. Проконтролировать качество укладки щебеночно-мастичного асфальтобетона в ночное время сложно. Просим учесть данную информацию при планировании своего маршрута, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На время перекрытия движение маршрутов № 3, 24 и 79 будет осуществляться до участка перекрытия и после данного участка согласно утвержденным схемам движения с совмещением расписания движения автобусов.

Между организованными местами посадки/высадки пассажиров будет организован пеший переход людей. Пересадка по маршрутам №3, 24, 79 между участками перекрытия будет выполняться без взимания дополнительной платы.

Движение по маршруту № 35 от 2-го отделения Золотой балки будет сокращено до участка перекрытия Фиолентовского шоссе в прямом и обратном направлениях.