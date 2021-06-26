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В Севастополе на улице Шевченко - ограничение движение транспорта. На два месяца

В Севастополе на Камышовом шоссе временно ограничат движение транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:01 26.06.2021

В связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе временное ограничение транспорта вводится с 28 июня 00:30 до 1 июля 23:59 на:

  • участке Фиолентовского шоссе от кольца Фиолентовское шоссе и ул. А. Маринеско (авторынок).

Выезд на Камышовое шоссе  с Фиолентовского шоссе и в обратном направлении будет закрыт.

Проезд с ул. А. Маринеско будет открыт только для резидентов: жителей этого района или следующих в Психиатрическую больницу, Гериатрический дом.

  • участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.

На время проведения ремонтных работ будет временно изменено движение маршрутов общественного транспорта, следующих по данному участку дороги.  На время перекрытия перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 3, № 24, № 79 будет осуществляться через ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Маринеско и Камышовое шоссе в прямом и обратном направлении.  Перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 23 и № 34 будет осуществляться без заезда на ул. Тараса Шевченко, ул. Александра Маринеско и Фиолентовское шоссе в прямом и обратном направлении, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе на Камышовом шоссе временно ограничат движение транспорта В Севастополе на Камышовом шоссе временно ограничат движение транспорта

В Севастополе на Камышовом шоссе временно ограничат движение транспорта

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