В Севастополе на Константиновской батарее воссоздали высадку советского десанта

Впервые в Севастополе прошел Константиновский морской исторический фестиваль. Идея создания фестиваля принадлежит дирекции Российского географического общества при поддержке правительства Севастополя и командования Черноморского флота.

Константиновская батарея, на территории которой ныне находится музейно-выставочный комплекс — участница двух оборон: Крымской кампании и Великой Отечественной Войны.

Майский этап фестиваля – реконструкция высадки советского десанта 3-го стрелкового батальона 13-го гвардейского стрелкового полка. В ночь на 9 мая 1944 года враг были выбит из укреплений, выход из Севастопольской бухты для немцев был закрыт. Благодаря этому практически была парализована вся оборона немцев на Северной стороне, что привело к разгрому немецких захватчиков в городе. Потери десантников в ту ночь были минимальны: один убитый и одиннадцать раненых. Фашистов погибло более 80 человек.

Для зрителей фестиваля была устроена реконструкция боя. Показать саму высадку десанта со шлюпок помешало сильное волнение на море. Также для зрителей коллективы города исполняли песни военных лет, а всех желающие могли попробовать кашу из полевой кухни.

Глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил актуальность и важность подобных мероприятий.

Мы можем воочию увидеть события, которые переломили ход войны. Своими глазами наблюдать, как происходила военная операция, которая предшествовала полному освобождению Севастополя. Отрадно видеть среди зрителей так много детей и подростков. Это означает, что эстафета памяти и нашей благодарности героям успешно передается последующим поколениям. Думаю, подобные реконструкции необходимо проводить как можно чаще, наглядно демонстрируя факты богатой военной истории Севастополя, — сказал спикер севастопольского парламента.

К реконструкции были привлечены команды реконструкторов из разных городов России в форме советских пехотинцев и моряков-десантников. Реконструкторы в форме немецкой армии обозначали линию обороны на Константиновском мысу. Второй этап фестиваля запланирован на осень, он будет посвящен событиям Крымской войны, зрителям покажут первую бомбардировку Севастополя с моря в октябре 1854 года.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.