В Севастополе на лечении остается свыше ста пациентов с диагнозом COVID-19

В Севастополе за последние сутки в «ковидные» стационары госпитализировано 27 человек. Выписано 36 пациентов. На данный момент в больницах находится 214 пациентов, из них 105 – с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, 1-й, 9-й горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 19 апреля в городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 2 человека от 44 до 82 лет.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 961 человек, выздоровели 80 219.

В городе на утро 19 апреля сделали прививку от коронавируса 311 013 человек. Второй этап вакцинации прошли 299 611 севастопольцев.