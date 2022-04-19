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В Севастополе на лечении остается свыше ста пациентов с диагнозом COVID-19

В Севастополе на лечении остается свыше ста пациентов с диагнозом COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 11:59 19.04.2022

В Севастополе за последние сутки в «ковидные» стационары госпитализировано 27 человек. Выписано 36 пациентов. На данный момент в больницах находится  214 пациентов, из них 105 – с подтвержденным диагнозом COVID-19.     Всего в городской инфекционной больнице, 1-й, 9-й горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 19 апреля в городе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 2 человека от 44 до 82 лет.

Узнайте больше:  Госпитализированы 22 человека, выписаны 23 пациента. COVID-19 в Севастополе

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  82 961 человек, выздоровели 80 219.

В городе на утро 19 апреля сделали прививку от коронавируса 311 013 человек. Второй этап вакцинации прошли  299 611 севастопольцев.


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