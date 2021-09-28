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В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус

В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:31 28.09.2021

29 сентября на маршрут № 109 выйдет первый электрический автобус. Его запускает в тестовом режиме предприятие ООО «Севтранстрест» по маршруту «проспект Победы – Камышовая бухта». Сегодня электробус протестировал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, проехав по городским улицам совместно с представителями перевозчика.

Нам предоставили автобус на три месяца для тестовых испытаний. Посмотрим, как себя покажет. Пока первые впечатления позитивные и, надеемся, что он удовлетворит наши требования. Хотим посмотреть, как электробус будет работать в режиме каждодневной эксплуатации, и после этого сделаем выводы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Иено.

В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус

Бесшумный и экологичный электробус рассчитан на 80 мест, из них – 30 сидячих. Он обустроен системой кондиционирования.  Для подзарядки ему необходимо от двух до четырех часов и заряда хватает примерно на 300 км.

В рамках  утвержденной концепции Правительства Российской Федерации по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ, в 2022 году в Севастополе планируется обустроить 11 мест, где будут располагаться зарядки для автомобильного электрического транспорта.

В Севастополе на маршруте общественного транспорта будет курсировать электробус

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