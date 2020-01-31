В Севастополе на месте обнаружения уничтожили авиабомбу SD-50

31 января в Севастополе состоялась очередная операция по ликвидации взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны. Силами Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю и пиротехнических подразделений Черноморского флота уничтожена на месте обнаружения авиабомба SD-50. Она была найдена на территории одной из улиц частного сектора посёлка Любимовка в ходе строительных работ.

Общий вес данного боеприпаса производства Германии – 50 килограммов, радиус разлёта осколков при подрыве – 660 метров. Так как состояние и тип взрывателя не позволяли произвести транспортировку опасной находки, было принято решение ликвидировать её непосредственно на месте обнаружения. В связи с этим необходимо было решить ряд организационных задач: бомба находилась в непосредственной близости к частной жилой застройке, потому все мероприятия были спланированы с учётом обеспечения безопасности местных жителей и защиты их жилищ от возможного поражения взрывом. Жильцы 93-х домов Любимовки – всего 125 человек – были заблаговременно предупреждены о проведении пиротехнических работ и до их начала были эвакуированы в пункт временного размещения предоставленным для этих целей транспортом, — озвучили детали операции в ГУ МЧС России в Севастополе.

Территория проведения мероприятий была оцеплена, проход и проезд за установленные границы перекрыт. С помощью мобильного комплекса вещания и оповещения, курсирующего по примыкающим улицам и оживлённым магистралям, велось информирование населения в звуковом режиме.

Перед подрывом взрывоопасный предмет был помещён глубоко в толщу почвы в специально организованную шахту, после чего место дополнительно укрыли земляной насыпью.

Всего в операции по уничтожению было задействовано 43 человека и 16 единиц техники – это с учётом привлекаемых служб Правительства Севастополя, специалистов Черноморского флота Российской Федерации, полиции, скорой помощи и, конечно, МЧС России по городу Севастополю в составе 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Взрывоопасный предмет успешно уничтожен. Ущерба жилым строениям, находящимся поблизости конструкциям не нанесено, угрозы жизни и здоровью местных жителей нет, — подвёл итоги операции начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Николай Тисельский.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе