В Севастополе на межведомственном приёме граждан разбирали вопросы правовой помощи детям

Состоялся совместный приём граждан, приуроченный ко Всемирному дню ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям. Приём провели Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе и представители различных городских структур: сотрудники Департаментов образования и соцзащиты, Управления опеки и попечительства, нотариата, ФССП, МВД, Управления Министерства юстиции, Следственного комитета, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы, Комиссии по делам несовершеннолетних и другие.

От лица севастопольского нотариата в работе консультационного пункта приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

По словам Уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, для эффективного решения проблем детей, необходимо слаженное взаимодействие между ведомствами. Поэтому, для быстрой и эффективной выработки решений по вопросам обращающихся за помощью людей, организуются такие консультационные пункты. Придя на прием к детскому омбудсмену, человек получает необходимую помощь всех ведомств одновременно, которые могут быть вовлечены в этот процесс.

Собравшиеся специалисты рассмотрели около десятка проблемных семейных ситуаций, связанных с защитой прав детей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе проводит подобные совместные приёмы граждан регулярно с разными структурами – в зависимости от тематики вопросов, с которыми обращаются горожане. Однако, несмотря на благородную цель – защитить интересы детей – решить некоторые проблемы на месте часто невозможно, в таком случае по словам Уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе берет решение этих вопросов под личный контроль.

Представители нотариата в свою очередь всегда принимают активное участие в подобных мероприятиях и оказывают всю необходимую профессиональную помощь.

источник: Нотариальная палата Севастополя