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В Севастополе, на мысе Фиолент загорелась трава
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

В Севастополе, на мысе Фиолент загорелась трава

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 14:32 02.05.2021

Сегодня утром (в 11:30) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что на мысе Фиолент, в районе СНТ «Рассвет» горит трава.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС: одно отделение 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение 4-й пожарно-спасательной части. По прибытии обнаружено, что горит трава, кустарники. На тушение поданы подручные средства, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

В Севастополе, на мысе Фиолент загорелась трава

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